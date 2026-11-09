Keisei Electric Railway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keisei Electric Railway hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keisei Electric Railway 0.310 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Keisei Electric Railway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 548.3 Millionen USD im Vergleich zu 551.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch