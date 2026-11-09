Keisei Electric Railway gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keisei Electric Railway äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.83 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Keisei Electric Railway mit einem Umsatz von insgesamt 87.32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch