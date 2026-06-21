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21.06.2026 10:48:36
Keine Einigung auf Sozialplan bei Zalando in Erfurt
ERFURT (awp international) - Die Verhandlungen über einen Sozialplan bei dem vor der Schliessung stehenden Zalando-Logistikzentrum in Erfurt sind dem Management zufolge gescheitert. Der Betriebsrat habe die Gespräche am Samstag abgebrochen, da er keine weitere Verhandlungsgrundlage sehe, teilte das Unternehmen mit. Damit gehe das Verfahren nun - wie vorab vereinbart - in die Einigungsstelle unter einem neutralen Vorsitz. Der Betriebsrat erklärte, die Vorstellungen hätten zu weit auseinandergelegen.
Der Arbeitgeber habe für den Sozialplan eine Summe von rund 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt, sagte der Betriebsratsvorsitzende Tony Krause. "Das reicht nicht aus, um die sozialen Nachteile bei dieser Standortgrösse auszugleichen", sagte Krause. Die Arbeitnehmervertretung erachtet rund 100 Millionen Euro für nötig. Er kritisierte etwa, dass rentennahe Arbeitnehmer ohne einen Cent gehen sollten.
Der Sozialplan regelt den finanziellen Ausgleich für die Beschäftigten wie Abfindungen oder Prämien. Beim Interessenausgleich, der die organisatorischen Aspekte der geplanten Schliessung wie Schichtplanungen regelt, wurden laut einem Unternehmenssprecher bereits gute Ergebnisse erzielt. Bei Zalando in Erfurt geht es aktuell um rund 2.000 Arbeitsplätze.
Zalando hält am Schliessungsdatum fest
Nach wochenlanger Funkstille hatten Management und Betriebsrat Ende Mai die Gespräche über Interessenausgleich und Sozialplan aufgenommen. Dem war ein Vergleich vorausgegangen, der vorsah, dass zunächst ausserhalb einer Einigungsstelle verhandelt wird. Da bis zum 20. Juni keine Einigung erzielt wurde, wird nun am kommenden Dienstag die Einigungsstelle unter Vorsitz eines ehemaligen Arbeitsrichters eingesetzt. Als Termin für die vorerst letzte Sitzung ist den Angaben nach der 9. Juli geplant.
Der Dax -Konzern will das Logistikzentrum, mit dem er als Online-Modehändler gross geworden ist, im Herbst schliessen. "Unser Ziel bleibt es, das Verfahren zeitnah abzuschliessen und das geplante Schliessungsdatum zum 30.09.2026 umzusetzen", bekräftigte der Unternehmenssprecher./geh/DP/zb
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