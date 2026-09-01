Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
01.09.2026 06:14:14
Keine E-Mails mehr - weltweite Störung legt Microsoft Outlook lahm
Microsoft-Nutzer erhebliche Probleme, auf ihre E-Mails des Dienstes Outlook zuzugreifen. Sowohl der Login als auch der Empfang und Versand von Mails sind betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
15:33
|Microsoft-Aktie fällt: Weltweiter Ausfall bei Outlook und Microsoft 365 - Systeme laufen wieder an (AWP)
|
31.08.26
|Was Analysten von der Microsoft-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.08.26
|Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co. im Blick: Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein (AWP)
|
31.08.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Abend tiefer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)