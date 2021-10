Kein Handel in Hongkong am Mittwoch wegen Taifun-Warnung

Von Clarence Leong

HONGKONG (Dow Jones)--Die Börse in Hongkong hat den gesamten Handel an den Wertpapier- und Derivatemärkten am Mittwoch aufgrund einer von der Regierung ausgegebenen Taifun-Warnung abgesagt. Die Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. teilte in einer Erklärung mit, dass am Berichtstag keine Clearing- und Abwicklungsdienste für Wertpapiere angeboten werden. Bereits die Vormittagssitzung war aufgrund der Taifun-Warnung abgesagt worden.

