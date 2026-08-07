Keikyu stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Keikyu hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17.65 JPY, nach 19.86 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.53 Milliarden JPY – ein Plus von 1.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keikyu 73.12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch