Keikyu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Keikyu äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 33.32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 36.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Keikyu 74.67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch