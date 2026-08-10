Keihin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Keihin lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 231.84 JPY gegenüber 113.83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11.01 Prozent auf 10.92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Keihin 12.27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch