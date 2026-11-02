Keihanshin Building: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keihanshin Building hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 47.90 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Keihanshin Building noch ein Gewinn pro Aktie von 14.11 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.22 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch