Keihan Electric Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Keihan Electric Railway hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 92.72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 92.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 75.16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch