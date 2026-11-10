Keihan Electric Railway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Keihan Electric Railway präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76.18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Keihan Electric Railway 63.92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Keihan Electric Railway im vergangenen Quartal 81.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keihan Electric Railway 71.54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch