Keifuku Electric Railroad hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Keifuku Electric Railroad hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 199.58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 258.52 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.29 Prozent auf 3.53 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch