Keifuku Electric Railroad gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keifuku Electric Railroad lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 410.20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 223.70 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.03 Prozent auf 3.93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch