Kei Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kei Industries präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27.45 INR gegenüber 21.30 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.52 Prozent auf 37.76 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 28.22 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 34.89 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch