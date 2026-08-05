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05.08.2026 06:37:00
Kei Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Kei Industries präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 28.68 INR. Im Vorjahresviertel waren 20.49 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Kei Industries im vergangenen Quartal 31.85 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kei Industries 25.90 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 26.36 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 32.19 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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