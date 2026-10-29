Keeson Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Keeson Technology A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 757.7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 0.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 764.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch