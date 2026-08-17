Keerthi Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Keerthi Industries lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Keerthi Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8.91 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.980 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 191.1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 353.1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch