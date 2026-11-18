KeePer Technical Laboratory hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 22.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch