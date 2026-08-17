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17.08.2026 06:37:00
KeePer Technical Laboratory gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KeePer Technical Laboratory hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 80.56 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KeePer Technical Laboratory noch ein Gewinn pro Aktie von 45.03 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7.71 Milliarden JPY gegenüber 5.85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 360.20 JPY beziffert, während im Vorjahr 179.14 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 25.96 Milliarden JPY – ein Plus von 12.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KeePer Technical Laboratory 23.09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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