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12.08.2026 06:37:00
Keel Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Keel Infrastructure gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keel Infrastructure in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 60.37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 76.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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