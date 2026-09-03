Keeks Social: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Keeks Social hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Keeks Social hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch