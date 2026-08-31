KEDE Numerical Control A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KEDE Numerical Control A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 CNY. Im Vorjahresviertel hatte KEDE Numerical Control A 0.250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35.34 Prozent auf 105.9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch