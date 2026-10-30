Keda Industrial Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Keda Industrial Group A hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.24 USD, nach 0.150 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 806.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 617.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch