Keda Industrial Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Keda Industrial Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 832.4 Millionen USD – ein Plus von 36.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keda Industrial Group A 611.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch