Keda Clean Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Keda Clean Energy äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.33 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keda Clean Energy ein EPS von 0.210 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Keda Clean Energy mit einem Umsatz von insgesamt 5.43 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 23.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch