KEC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KEC lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 104.00 KRW gegenüber -185.000 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat KEC mit einem Umsatz von insgesamt 64.96 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 23.78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch