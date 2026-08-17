KEC präsentierte Quartalsergebnisse

KEC hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 30.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 80.62 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.27 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch