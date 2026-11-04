KEC International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KEC International gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.12 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.04 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 54.68 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 60.92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch