KEC International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KEC International hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 50.24 Milliarden INR gegenüber 50.23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch