Keboda Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Keboda Technology A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keboda Technology A 0.540 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.60 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 17.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch