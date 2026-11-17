KE A hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.77 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.240 HKD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.42 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.19 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch