KDDL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KDDL lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 23.87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16.61 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.34 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KDDL einen Umsatz von 4.65 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch