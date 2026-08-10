KDDI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KDDI hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 51.34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KDDI noch ein Gewinn pro Aktie von 40.23 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1’487.32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1’415.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch