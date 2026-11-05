KCTECH zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KCTECH stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1404.29 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KCTECH 754.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114.19 Milliarden KRW – ein Plus von 18.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KCTECH 95.96 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch