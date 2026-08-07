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07.08.2026 06:37:00
KCTECH legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KCTECH hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1066.28 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KCTECH 549.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KCTECH im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112.69 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 97.53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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