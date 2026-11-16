KCTC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KCTC hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 60.00 KRW, nach 316.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 306.16 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 257.38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch