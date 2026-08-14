KCP Sugar Industries präsentierte Quartalsergebnisse

KCP Sugar Industries gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.08 INR, nach 1.69 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KCP Sugar Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 780.3 Millionen INR im Vergleich zu 593.7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch