KCE Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KCE Electronics hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 109.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KCE Electronics 99.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch