KCE Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KCE Electronics gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.23 THB, nach 0.150 THB im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 3.57 Milliarden THB gegenüber 3.29 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch