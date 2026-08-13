KCE Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KCE Electronics hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.23 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.150 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KCE Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.57 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 3.29 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch