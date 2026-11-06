KCC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KCC hat am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 194559.67 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KCC 44375.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1’673.28 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’622.83 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch