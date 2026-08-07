KCC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KCC präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

KCC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 330407.47 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 121465.00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1’705.26 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’806.02 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch