KCC GLASS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KCC GLASS hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 739.80 KRW. Im Vorjahresquartal waren -2216.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.52 Prozent auf 577.15 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 512.92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch