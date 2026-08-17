KC Green stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KC Green stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 171.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KC Green 283.00 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.37 Milliarden KRW – eine Minderung von 20.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25.53 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch