KC Green: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KC Green hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 257.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 67.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11.75 Prozent auf 14.08 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.95 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch