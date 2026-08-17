KC Cottrell stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KC Cottrell hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

KC Cottrell vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -238.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 15.55 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 70.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KC Cottrell 53.04 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch