KC Cottrell hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 228.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7.000 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat KC Cottrell mit einem Umsatz von insgesamt 39.32 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.89 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 17.91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch