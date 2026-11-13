KBC Groep stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KBC Groep gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2.80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KBC Groep 2.44 EUR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat KBC Groep 7.31 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.13 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2.84 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3.45 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.ch