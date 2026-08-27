KBC A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KBC A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.30 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KBC A ein EPS von -0.400 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 245.3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 251.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch