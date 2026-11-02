Kbank Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kbank Registered hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 103.65 KRW gegenüber 48.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kbank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 360.24 Milliarden KRW im Vergleich zu 323.32 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch